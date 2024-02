Clamoroso retroscena sulla rottura ADL-Spalletti

Clamoroso retroscena sulla rottura definitiva tra De Laurentiis e Spalletti, rivelato da Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. Queste le sue parole:

“Ma quale allenatore accetta un presidente che scende negli spogliatoi? Con Spalletti non lo faceva perché dopo i pareggi con Fiorentina e Lecce, De Laurentiis gli disse ‘Ho già allertato De Zerbi’ e Spalletti rispose ‘Con me non parli più e non voglio neppure vedere più tuo figlio a Castel Volturno’ e così è stato”.

