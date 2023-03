La UEFA avrebbe sanzionato l’Eintracht Francoforte per alcuni comportamenti scorretti avvenuti durante la sfida contro il Napoli.

L’Eintracht Francoforte sarebbe stato sanzionato dalla UEFA a causa di alcuni comportamenti ben precisi che sarebbero avvenuti lo scorso 21 febbraio. In quell’occasione il Napoli volò in Germania, alla Commerzbank-Arena, per disputare l’andata degli ottavi di finale di Champions League proprio contro il club tedesco.

Ecco cosa riporta la UEFA:

“Eintracht Francoforte (GER) – SSC Napoli (ITA), 21 febbraio 2023 (UEFA Champions League 2022/23)

Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 50.000 € e ordinare la chiusura parziale dello stadio di Eintracht Francoforte (cioè l’intera Kurve West inferiore, composta dai settori 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) durante la prossima (1) partita di competizione UEFA che giocherà come squadra di casa, per aver acceso fuochi d’artificio.

Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 20.000 € per il blocco dei passaggi pubblici.

Sospendere il giocatore di Eintracht Francoforte, il signor Kolo Muani Randal, per una partita di competizione UEFA per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Kvaratskhelia vince il premio di calciatore del mese per l’AIC: l’annuncio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Accoltella la moglie e fugge, ricercato nel Veronese