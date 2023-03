Due club europei su Osimhen, la richiesta del Napoli

Victor Osimhen sarebbe corteggiato da due club europei ed il Napoli avrebbe una chiesto una cifra ben precisa.

Le qualità di Victor Osimhen, attaccante nigeriano che ad oggi veste la maglia del Napoli, sono note indubbiamente a tutti. L’edizione odierna de Il Giornale si concentra proprio su di lui, affermando che sarebbe nel mirino di due club europei piuttosto importanti. Stiamo parlando del Bayern Monaco e del Manchester United. D’altra parte il Napoli si starebbe già muovendo sul mercato per cercare un suo eventuale sostituto. La cifra di valutazione sarà almeno di 100 milioni.

Ecco quanto si legge:

“Bayern e Manchester United sono pronte alla mega-offerta pur di averlo in estate, tanto che il club azzurro e i suoi uomini mercato si stanno muovendo da tempo per trovare il possibile sostituto. Si partirà da una valutazione di almeno 100 milioni, ma la cifra è destinata a salire con l’asta che si scatenerà per il bomber nigeriano.”

