Ibrahimovic salta il Napoli, altro infortunio per l’attaccante

Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alla sfida tra Napoli e Milan; l’attaccante sarebbe stato protagonista di un altro infortunio.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic avrebbe riportato poco fa un altro infortunio. La sua presenza allo Stadio Maradona per la sfida contro il Napoli era già in dubbio proprio perché non era al meglio dal punto di vista fisico. Ora le speranze sarebbero del tutto esaurite, in quanto si sarebbe verificato un altro problema muscolare. I tempi di recupero sono ad ora indefiniti e la situazione verrà valutata ogni settimana.

Ecco cosa riporta a riguardo la redazione di Sky Sport:

“Un altro problema fisico per Zlatan Ibrahimovic che era tornato in nazionale a un anno dall’ultima volta. Si è procurato con la Svezia un problema muscolare a una coscia che verrà valutato di settimana in settimana dallo staff medico del Milan. Dunque non una cosa di poco conto che mette a rischio l’intero mese di aprile dell’attaccante.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

