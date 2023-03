Alvino: “Ho un’idea sulle coreografie al Maradona”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato di un’idea per quanto riguarda le coreografie dei tifosi azzurri allo Stadio Maradona.

Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Gol”, in programma su “Radio Kiss Kiss Napoli”, di un’idea relativa alle coreografie allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Non ho perso le speranze che un giorno possa finalmente tornare il tifo anche con i megafoni che non hanno mai ucciso nessuno. Tuttavia ho anche un’altra idea che non sarebbe difficile da attuare. Mancano coreografie allo stadio, secondo me non servirebbe molto per riportarle. Basterebbe, infatti, far trovare anche trenta/quarantamila bandierine piccole sui posti per creare uno spettacolo sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta. Non credo che il costo sarebbe alto, secondo me quasi zero: puoi sempre trovare un accordo per una sponsorizzazione o pure ricorrere ad Amazon che può fornire e griffarle. Ma che ci vuole?.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

