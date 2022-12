Villareal, Reina: “Napoli resterà sempre nel mio cuore”

L’estremo difensore Pepe Reina ha ricordato i suoi quattro anni vissuti a Napoli in occasione della sfida contro il Villareal.

Nella giornata di ieri l’ex giocatore del Napoli Pepe Reina è tornato nello stadio in cui ha giocato per ben quattro anni. Il portiere veste attualmente la maglia del Villareal, squadra protagonista dell’amichevole disputata ieri proprio contro il Napoli. Nel corso dell’intervallo Pepe Reina ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ricordando con affetto sia la città in cui ha vissuto sia il club.

“E’ sempre bello, bellissimo tornare qui. E’ stata un’esperienza meravigliosa giocare qui per quattro anni. Napoli è stata una grande avventura di vita e di calcio e resterà per sempre nel cuore mio e della mia famiglia.”

Fonte foto: Instagram, @preinaofficial

