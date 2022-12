Napoli, agente Meret: “A fine stagione discuteremo del contratto”

Andrea Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

L’agente di Alex Meret Andrea Pastorella è intervenuto ai microfoni di Tuttomecatoweb.com parlando del portiere del Napoli. In particolare Pastorello ricorda ciò che è accaduto la scorsa estate e svela cosa succederà a fine stagione.

“E’ stata una estate molto particolare, ma noi abbiamo sempre tenuto una linea coerente. Avevamo sempre detto al Napoli che avremmo rinnovato appena avuta la certezza tecnica di giocare e così abbiamo fatto. Nel frattempo, durante i mesi di calciomercato, ci sono state alcune notizie che ci hanno fatto un attimo riflettere. Da lì si sono aperti mille spiragli perché è normale che durante il mercato si valuti qualsiasi situazione. Ecco quindi a un certo punto la possibilità Spezia: parlandone oggi, vedendolo titolare della squadra prima in classifica che ha vinto il suo girone di Champions davanti al Liverpool, suona un po’ strano il fatto che potesse finire allo Spezia, ma in quel momento i segnali da parte della società non erano chiari. La situazione è cambiata solo a fine mercato ed a quel punto abbiamo discusso del rinnovo del contratto. Magari non nei termini discussi a giugno, ma tenendo sempre aperta quella possibilità per evitare che il Napoli potesse ritrovarsi con un portiere a scadenza di contratto è che ciò potesse a sua volta creare problematiche. Con questo rinnovo abbiamo permesso al club di restare tranquillo, dopodiché verso la fine della stagione ci risiederemo di nuovo attorno a un tavolo per discutere di un nuovo rinnovo del contratto.”

