Futuro Demme: retroscena sulla posizione del Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un retroscena sul futuro del centrocampista Diego Demme con il Napoli.

Negli ultimi giorni il futuro di Diego Demme a Napoli è stato messo in discussione. Il centrocampista avrebbe chiesto più spazio in campo: Demme ha infatti giocato molto poco dall’inizio del campionato, motivo per il quale starebbe valutando altri club.

Il Corriere dello Sport ha evidenziato un retroscena relativo alla faccenda. Il Napoli avrebbe spiegato all’italo tedesco una questione ben precisa.

“Venti minuti rappresentano un’ossessione rinchiuse in tre presenze che sanno di nulla: Diego Demme si è ritrovato ai margini del Napoli non solo per l’autorevole esplosione di Lobotka, ma per esseri imbattuto – il 19 agosto – in un tackle rovinoso del destino e in una frattura del cuboide del piede sinistro. Rientrare è stato faticoso, e doloroso, e Demme ha potuto guastarsi cinque panchine in campionato e la Champions dalla tribuna. Il 4 gennaio si avvicina, il mercato chiama però a Demme il Napoli ha spiegato che avrebbe piacere di ritrovarselo al proprio fianco, perché i prossimi sei mesi saranno pieni di appuntamenti e di occasioni.”

Fonte foto: Instagram @diegodemme

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sirigu: tentazione Salernitana, il Napoli ha già il sostituto

Demme, parla l’agente: “Vuole giocare di più, molti club sono interessati”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ciclista travolto e ucciso da auto pirata a Cagliari