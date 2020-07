Napoli, Osimhen stregato dalla città e dai tifosi

Victor Osimhen è rimasto incantato da Napoli, una città che gli è rimasta dentro, che ha avuto modo di visitare durante il suo soggiorno napoletano. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Dal punto di vista della bellezza, Napoli l’ha conquistato subito, come gli è piaciuto l’allegria e l’accoglienza della gente che per strada lo ha riconosciuto: in tanti ne conoscono già le caratteristiche e la storia di calciatore. Nemmeno il caldo tropicale che sta avvolgendo la città in questi giorni l’ha convinto a rientrare”.