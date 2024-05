La Gazzetta dello Sport – Luis Alberto nel mirino di ADL: può sostituire Zielinski

Il Napoli pensa a Luis Alberto per sostituire il partente Piotr Zielinski. Il centrocampista è in uscita dalla Lazio ed è alla ricerca di una nuova avventura, dopo aver annunciato a sorpresa il suo addio al biancoceleste. Le polemiche non sono mancate, come la forte reazione di Lotito, ma la questione potrebbe avere una svolta positiva, considerando il loro interesse per Simeone. I due potrebbero incrociarsi, perché Luis Alberto è da tempo un pallino del Napoli. Potrebbe presto nascere una trattativa destinata a diventare concreta.

