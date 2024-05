Udinese-Napoli, le probabili scelte di Cannavaro

Il tecnico dell’Udinese Fabio Cannavaro si prepara ad affrontare la sua prima sfida in Serie A contro il Napoli.

La sfida di campionato di lunedì 6 maggio tra Udinese e Napoli sarà la prima per Fabio Cannavaro in Serie A nelle vesti di allenatore.

L’Agenzia ANSA ha riportato le sue probabili scelte di formazione:

“per Fabio Cannavaro la prima sfida in serie A al “suo” Napoli sarà all’insegna dell’emergenza in difesa per la squalifica di Perez e l’indisponibilità per infortunio dell’altro argentino, Giannetti. Si va verso l’arretramento di Joao Ferreira che completerà il reparto con Bijol e Kristensen. Si è ripreso dalla febbre il portiere Silvestri: rumors dicono che il nuovo tecnico dell’Udinese potrebbe anche concedergli una chance in questa volata finale salvezza, dopo le incertezze di Okoye a Bologna. Anche a centrocampo la coperta è corta per la squalifica di Payero e l’infortunio di Lovric, che dovrebbe tornare, assieme a Thauvin, per le ultime due giornate. Il ruolo di interno dovrebbe essere ricoperto da capitan Pereyra, con Brenner pronto a supportare Lucca in avanti e Davis in rampa di lancio a partita in corso.”

Fonte foto in evidenza — Flickr. com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tuchel boccia Kim Min-jae: “Aggressivo e frettoloso: errori su entrambi i gol del Real Madrid”

Ritiro Napoli 2024, Dimaro-Folgorita e Castel di Sangro: le date

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi