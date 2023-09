Genoa, Gilardino avrebbe mostrato video del Napoli ai giocatori

Secondo Il Corriere dello Sport il tecnico del Genoa Alberto Gilardino avrebbe mostrato alcuni video del Napoli ai suoi giocatori.

Sabato 16 settembre Genoa e Napoli si sfideranno allo Stadio Luigi Ferraris, L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrato sul tecnico Alberto Gilardino.

Secondo quanto si legge quest’ultimo avrebbe fatto vedere alcuni video del Napoli di Rudi Garcia ai suoi giocatori al fine di studiare al meglio pregi e difetti della squadra.

“A scuola di Napoli in casa Genoa perché la giornata è stata scandita anche da una tappa in sala video per studiare la squadra di Garcia. Pregi e difetti da memorizzare per mettere in difficoltà Meret e compagni. E poi tutti in campo per rifinire gli ultimi dettagli di una settimana complicata dall’arrivo a singhiozzo dei nazionali, tornati alla base dopo gli impegni con le rispettive squadre. Vuole un Grifone dal piglio giusto e dall’approccio tosto sin dal primo sospiro della partita, il tecnico Alberto Gilardino”

Fonte immagine in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lindstrom in pole per sostituire Politano

Rinnovo Zielinski – Dal 1 febbraio libero di accordarsi con altro club

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caso Pogba, idea patteggiamento: obiettivo evitare la squalifica