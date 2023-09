Rinnovo Kvaratskhelia da definire, le ultime sula vicenda

Il giornalista Luca Marchetti ha riportato le ultime sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di “Radio Marte”.

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Marte” ed ha espresso qualche considerazione sul rinnovo dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

“La sua situazione mette il Napoli in condizione di andare a chiudere la vicenda il prima possibile. Nel caso di Zielinski c’è maggiore urgenza; per Osimhen e Kvaratskhelia, invece, è una questione di strategie. Bisogna chiudere per affrontare le prossime finestre di mercato in maniera più sicura. Quando hai uno stipendio basso rispetto agli altri top player europei sei più ‘aggredibile’, perché un conto è se altrove ti offrono il doppio, un altro è se ti propongono il quadruplo. E questo non vale solo per l’Arabia. Da un punto di vista strategico, è giusto andare al rinnovo contrattuale, perché permetterebbe al Napoli di avere più forza in caso di trattativa. E’ giusto anche per quanto fatto vedere dai giocatori. Kvaratskhelia ha uno stipendio importante, ma dopo quello che ha fatto vedere comunque non rappresenta appieno il suo valore. 2,5 milioni netti è la cifra da cui partire per parlare. Bisogna metterlo al sicuro e mostrargli la dovuta riconoscenza.”

Fonte immagine in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lindstrom in pole per sostituire Politano

Rinnovo Zielinski – Dal 1 febbraio libero di accordarsi con altro club

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caso Pogba, idea patteggiamento: obiettivo evitare la squalifica