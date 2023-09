Sportialia.it – Osimhen, possibile l’accordo con un altro club: difficile che ADL riesca a trattenerlo.

Secondo la redazione, la permanenza di Victor Osimhen al Napoli sarebbe più che barcollante. Da evidenziare che questi rimangono solamente dei rumors, ma è trapelata la notizia che il bomber azzurro potrebbe aver già sancito un accordo con un altro club.

“Il capocannoniere della Serie A continua a piacere oltremanica, in particolar modo al Chelsea di Pochettino. I Blues sono partiti malissimo in campionato, collezionando appena 4 punti nelle prime 4 partite, frutto di una sola vittoria. A Londra si fa un gran parlare proprio di Osimhen come obiettivo per l’attacco, l’uomo giusto per risollevare le sorti di un club che ha speso moltissimo (più di tutti) ma non è riuscito a costruire una vera squadra.

Come riportato dal portale FootballTransfers, nella finestra estiva del 2024 il 25enne ex Lille potrebbe essere il grande colpo del Chelsea. Per quanto riguarda i contatti con l’entourage del giocatore ci sarebbe già stato qualcosa e potrebbe non essere così difficile arrivare ad un accordo. Il problema sarà poi accontentare le folli pretese economiche di De Laurentiis, che ha parlato di almeno 200 milioni per veder andar via il suo gioiello”.

Fonte foto: Flickr.com

