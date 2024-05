Corriere dello Sport – La squadra non avrebbe dovuto partecipare all’uscita del film, interviene Spalletti

Secondo l’edizione in edicola oggi, del quotidiano, c’è stato un retroscena che ha attirato l’attenzione del pubblico. La squadra inizialmente non avrebbe dovuto partecipare all’uscita del film ‘Sarò con te’. Questo almeno fino a mercoledì, ma l’uscita senza i protagonisti non avrebbe avuto nessun senso. Lo stesso Spalletti, una volta appreso dell’assenza dei giocatori, da membro e leader del gruppo ha deciso di non intervenire. Tutto ciò non per sgarbo, ma perché o tutti o nessuno.

“I giocatori, però, hanno voglia di esserci. Vogliono godere di questa pellicola che, come sottolinea il regista, è destinata a restare nella storia di Napoli. È la loro serata. E prima dell’allenamento esprimono il desiderio comune: esaudito, andiamo, lo spettacolo comincia. Con Spalletti, certo: quando lo avvertono del cambio di programma, cioè della presenza della squadra, parte dalla Toscana e torna in città”.

