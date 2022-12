Napoli, il piano di Spalletti per i giocatori di rientro dal Mondiale

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti avrebbe già in mente il programma di recupero per i giocatori rientrati dal Qatar.

Luciano Spalletti si prepara ad abbracciare tutti i giocatori del Napoli prima della ripresa del campionato a gennaio. La squadra ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno ma la gazzetta dello Sport si è soffermata sul programma di allenamento che sarà destinato ai giocatori che rientrano adesso dal Qatar.

Dal quotidiano si legge:

“Dopo 10 giorni in Turchia, Spalletti si è detto molto soddisfatto e ora con la due amichevoli pre natalizie intende avvicinare la maggior parte del gruppo alla tenuta sui 90′. Ovviamente discorso a parte vale per i cinque reduci da Qatar che rientrano in questi giorni: non disputeranno le amichevoli e saranno testati per capire come meglio personalizzare il lavoro. Probabilmente a ridosso del Capodanno, Spalletti organizzerà una partitella a Castel Volturno proprio per valutare le condizioni dei suoi “mondiali”.”

