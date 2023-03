Napoli-Milan, l’allenamento dei rossoneri in vista del match

In attesa della sfida di campionato contro il Napoli, il Milan si allena quotidianamente presso il centro sportivo di Milanello.

Napoli e Milan si sfideranno il 2 aprile presso lo Stadio Diego Armando Maradona. I rossoneri si sono allenati questa mattina con l’obiettivo di preparare la sfida al meglio.

Ecco il report della Società rossonera:

“Questa mattina ritrovo a Milanello per l’allenamento, il primo a ranghi completi dopo la sosta nazionali in previsione del prossimo impegno di campionato con il Napoli di domenica 2 aprile alle ore 20.45. Presenti a Milanello per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo, dove il gruppo ha terminato la fase dedicata al riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica. Una partitella su campo ridotto ha concluso la sessione.”

