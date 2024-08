Sky Sport – Scamacca, rottura del crociato, menisco e legamento collaterale. Rientro nel 2025

Secondo la piattaforma televisiva, le notizie sulle condizioni di Gianluca Scamacca, non sono positive. L’attaccante, durante l’amichevole di ieri contro il Parma, ha patito un infortunio importante. Per il canale tv, il giocatore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco e del legamento collaterale. Un infortunio gravissimo, che lo costringerà a rimanere a lungo fuori dal campo di gioco. Il rientro non avverrà certamente prima del 2025. A oggi, però, non è semplice poter stimare una tempistica precisa.

