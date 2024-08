la Repubblica – Olivera torna in squadra: domani sarà a Castel di Sangro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rientro di Mathias Olivera. Il giocatore è atteso domani a Castel di Sangro, dove conoscerà il suo nuovo allenatore, Antonio Conte. Con il suo ritorno, Giovanni Di Lorenzo tornerà a occupare nuovamente il suo vecchio ruolo di laterale.

“La presenza dell’uruguaiano sarà fondamentale per completare in maniera definitiva il terzetto arretrato: il nuovo ruolo libererà Giovanni Di Lorenzo (ieri ha compiuto 31 anni), pronto a tornare esterno destro nel 3-4-2-1, modulo tattico di queste prime cinque uscite della gestione Conte. L’abito ha bisogno di alcuni “aggiusti” per rendere al meglio nel corso della stagione e il centravanti è una questione prevalente”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte, in Coppa Italia punterà tutto su Raspadori

Lukaku, no all’Aston Villa: vuole solo il Napoli di Conte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi