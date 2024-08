Il Mattino – Lukaku, no all’Aston Villa: vuole solo il Napoli di Conte

Victor Osimhen blocca l’arrivo di Romelu Lukaku. Il Napoli ha la necessità si sbloccare l’uscita del nigeriano, per chiudere la trattativa con l’ormai ex Roma. Il Chelsea resta ancora freddo, continua a chiedere 35 milioni di euro e la pista che porta a Osimhen non decolla.

Intanto Lukaku non si fa scoraggiare dagli ostacoli, continua ad allenarsi e a ripetere di volere solo il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, il belga ha anche rifiutato la proposta dell’Aston Villa, fortemente interessato. A rischio il legame con il Chelsea, che spazientito vuole trovare una soluzione. Tuttavia l’unico modo per avviare le trattative, è la partenza di Osimhen.

