Il Mattino – Non solo Neres, sullo sfondo resta viva la pista per Berardi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Si attendono novità per le uscite di Gaetano e Cajuste, sulle quali il ds Manna sta lavorando da tempo. La società non intende migliorare solo il reparto in mediana, ma anche quello offensivo.

Nel mirino ci sono David Neres del Benfica, nome tornato in cima alla lista, ma resta viva anche la pista che porta a Domenico Berardi. Il giocatore è ormai in uscita dal Sassuolo retrocesso, tuttavia è un’ipotesi che potrà diventare concreta, solo quando i medici confermeranno la data del periodo in cui potrà rientrare. Il tempo stimato dovrebbe essere novembre.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Accostato al Napoli, Gudmundsson vicinissimo alla Fiorentina

Frosinone, Angelozzi: “Per ora non cederemo Brescianini”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi