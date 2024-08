“Per quanto riguarda Marco Brescianini, è un giocatore del Frosinone, è forte e il club in questo momento non vuole cederlo, in quanto vuole prima trovare dei sostituti. Se poi troveremo qualche sostituto all’altezza e dovesse arrivare un’offerta importante, la valuteremo.”

Qualche dichiarazione anche su Giovanni Manna:

“Si tratta di un ragazzo giovanissimo e secondo me farà una carriera di altissimo livello, perché è preparatissimo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, abbiamo fatto insieme qualche trattativa con la Juventus. È un ragazzo con esperienze all’estero, parla più lingue, conosce i tempi giusti per parlare: ha tutto per fare carriera. Se un Direttore è bravo, l’età non conta. Il Napoli per me ha fatto un colpo.”