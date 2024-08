Coppa Italia, Napoli-Modena: biglietti in vendita dal 5 agosto

I biglietti per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Modena saranno disponibili a partire da lunedì 5 agosto.

Napoli e Modena si sfideranno il prossimo 10 agosto in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La SSC Napoli fa sapere che a partire dal 5 agosto sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match.

Di seguito quanto si legge:

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di lunedì 5 agosto 2024, saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli vs Modena, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il match si giocherà sabato 10 agosto alle ore 21:15 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita libera dei biglietti partirà dalle ore 12:00 di lunedì 5 Agosto 2024 e terminerà al fischio di inizio della partita, ovvero in ogni caso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti utilizzando la modalità di acquisto Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Sia per gli acquisti online che per quelli effettuati presso i punti vendita non sarà necessario il possesso della fidelity card.”

