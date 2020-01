Perugia, Lucarini: ”Napoli? In 90 minuti ce la giocheremo!”

Lucarini: consapevoli della forza del Napoli, andremo al San Paolo per fare la nostra partita

PERUGIA LUCARINI NAPOLI – Mauro Lucarini, d.g. del Perugia, a Campania Sport su Canale 21 che ha parlato delle prossima avversaria del Napoli in Coppa Italia.

Queste le sue parole:

SUL PERUGIA

“Abbiamo una squadra molto giovane. Siamo soddisfatti di essere in zona playoff, dal momento che ci sono squadre decisamente più esperte di noi. Ci piacerebbe tornare in Serie A, anche per rispettare la gloriosa tradizione del Perugia. Ci proveremo fino all’ultimo, il campionato è ancora lungo”.

SU NAPOLI – PERUGIA DI COPPA ITALIA

“Siamo consapevoli della forza del Napoli. Sicuramente in questo momento la situazione non è delle più positive ma verremo lì per fare la nostra partita. In questi 90 minuti ce la giocheremo, ci proveremo e speriamo comunque di portare a casa almeno un’ottima prestazione. Abbiamo qualche assenza importante ma cercheremo di mettere in campo le nostre armi per provare a toglierci una bella soddisfazione. Ogni società ha il suo obiettivo, a noi piace dare divertimento e gioia. Siamo consapevoli delle nostre forze ma proveremo a far divertire i nostri tifosi”. Conclude Lucarini.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli – E’ emergenza totale in difesa: Mario Rui sarà squalificato

Le pagelle – Ospina condanna il Napoli ad una immeritata sconfitta contro la Lazio

Tifosi azzurri contro Gattuso sui social – FOTO

Immobile ammette: “Pari risultato giusto”

Napoli, Gattuso: “La colpa è mia, io chiedo il passaggio al portiere. Dobbiamo continuare su quest

strada”

Lazio, Inzaghi: “Non abbiamo sottovalutato il Napoli, nel secondo tempo hanno fatto meglio. E’ una grandissima squadra”

Lazio-Napoli, 1-0: Ospina inguaia gli azzurri

Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra

Cristiano Ronaldo deluso – Futuro in Bundesliga

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Calciomercato Napoli, Pedullà: “Su Tonelli si è inserita la Spal, prevedo altre sorprese”

Calciomercato Napoli, Tsimikas il primo obiettivo: salta Rodriguez

Ti potrebbe interessare anche:

Gb: Regina convoca ‘vertice di famiglia’

Big History: previsioni nere per il decennio che inizia

Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri