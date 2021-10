Napoli-Torino, Juric: “Siamo stati sfortunati, abbiamo creato più di loro”

Il Napoli batte il Torino per 1-0 ed Ivan Juric dice la sua al termine della sfida.

Ivan Juric, tecnico del Torino, rilascia qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste sono le sue parole ai microfoni di DAZN

“Il Torino ha avuto molte più occasioni del Napoli. Il rigore è accaduto perché siamo stati ingenui. Invece la rete avversaria è nata da un rimpallo, quindi siamo stati sfortunati. Dobbiamo però ancora migliorare. Pjaca ci può garantire la giusta qualità. Dobbiamo migliorare nel palleggio e nei passaggi.”

Il tecnico granata poi aggiunge:

“Quando rientrerà Belotti avremo un uomo in più. Lo stiamo recuperando ora. Le prestazioni sono ottime ma i risultati no. Belotti non ha potuto correre per 30 giorni ma ha un atteggiamento molto positivo. Mi ha dato un ottimo segnale. utile anche l’alternanza tra Pjaca e Brekalo.”

Sul Napoli afferma:

“Non hanno creato grandi occasioni, anzi li abbiamo messi in forte difficoltà. Anche se sono una grande squadra siamo riusciti a complicargli le cose. Spalletti però è molto preparato. La squadra lotterà per lo scudetto.”

