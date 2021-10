Napoli-Torino: ottava vittoria per gli azzurri, decide Osimhen

Grazie alla rete di Victor Osimhen il Napoli conquista l’ottava vittoria in campionato; Torino battuto per 1-0

Il Napoli continua a volare e guardare tutti dall’altro nella classifica della Serie A. Nella gara contro il Torino appena conclusa. Victor Osimhen ha regalato l’ottava vittoria di fila agli azzurri. Partita difficile fino alla fine per la squadra di Luciano Spalletti: prima Lorenzo Insigne non ha trovato la rete dal discetto, successivamente è stato annullato un gol a Giovanni Di Lorenzo. Nonostante ciò la squadra ci ha creduto fino alla fine ed a dieci minuti dal fischio finale l’attaccante nigeriano è andato in gol. Risultato finale: 1-0 e Napoli che continua a sorprendere.

