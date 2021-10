Napoli-Torino – Diretta testuale del match

In diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona, ForzAzzurri vi dà il benvenuto alla diretta testuale del match Napoli-Torino.

Dopo la sosta per le Nazionali che ha visto ben 8 dei nazionali azzurri aver fatto pieno minutaggio, riprende il Campionato. Napoli-Torino è valida dunque per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022.

Pochi minuti prima del calcio d’inizio, dalle mani del diesse Cristiano Giuntoli , Kalidou Koulilbaly ha ricevuto il premio di miglior calciatore del mese di settembre della Serie A.

Nei primi minuti del match è il Napoli a fare maggior pressione sui granata. La squadra ospita stenta ad uscire palla al piede dalla propria metà campo.

6 – Sostituzione per il Torino, esce Mandragora per infortunio ed entra Kone.

9 – Sfiora il gol Victor Osimhen, ha raccolto il lancio di Insigne, dopo un controllo incerto in velocità , riesce a controllare palla ed a spedire di poco a lato dai 20 metri.

13 – Recupero difensivo di Insigne che blocca Singo, quest’ultimo aveva saltato sia Mario Rui che Koulibaly.

15 – Vicino al gol del vantaggio il Torino sugli sviluppi di un calcio d’angolo, impatto di testa centrale tra le mani di Ospina.

19 – Ancora Osimhen, ottimo il cross di Di Lorenzo che dopo una delizione triangolazione con Anguissa arriva sul fondo. Il Nigeriano svetta nell’area piccola ma la palla è alta sulla traversa.

24 – Assegnato un calcio di rigore al Napoli, ancora uno schema a sorpresa da calcio piazzato porta i tifosi avversari all’errore. La battuta rasoterra di Insigne ha lanciato Di Lorenzo che viene irregolarmente fermato da Kone.

26 – Lorenzo Insigne fallisce il rigore, si resta sullo 0-0.

27 – Djidji ferma, in maniera pulita, Osimhen che era stato servito benissimo da Politano verso il centro area.

Dopo l’errore il capitano azzurro è apparso nervoso e si è incapunito in azioni personali che è facile definire deleterie. Fase di stallo della partita, a smuovere le cose è l’ammonizione a Rodriguez, al 35′, che stende Politano a 40 metri dalla porta difesa da Milinkovic.

37 – Ancora Napoli vicino al vantaggio, sugli sviluppi del calcio di punizione per il fallo su Politano, Anguissa riesce a servire intelligentemente Koulibaly che, a botta sicura, colpisce l’estremo difensore granata. Il gol sarebbe stato annullato per la posizione irregolare di Di Lorenzo.

41 – Ci riprova Lorenzo Insigne che guadagna spazio al limite dell’area ma il suo tiraggiro è alto.

44 – 3 contro 1 del Torino, ripartrenza micidiale degli ospiti che dal calcio d’angolo a sfavore arrivano al tiro in area di rigore ma Sanabria la mette di poco a lato. Ospina c’era.

Al termine dei due minuti di recupero concessi dall’arbitro Sacchi, le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Il Napoli ricomincia la ripresa con in mano il pallino del gioco, dalla panchina inizia a scaldarsi Dries Mertens , a segnalarlo è l’ovazione dei tifosi.

54 – Gol del Napoli ANNULLATO. Dopo alcuni minuti privi emozioni sia in campo che soprattutto sugli spalti, il Napoli guadagna un calcio di punizione da buona posizione per fallo su Zielinski. Ci pensa Di Lorenzo a spingere di testa la punizione battuta da Lorenzo Insigne.

59 – Politano lascia il posto ad Hirving Lozano.

62 – PALO di Lozano, Osimhen si era portato in avanti con una finta ubriacante, serve il messicano che tira bene ma è sfortunato. Partita stregata al Maradona.

64 – David Ospina nega il gol a Brekalo che era entrato in area con troppa facilità.

65 – Tripla sostituzione per il Torino, escono Rodriguez, Linetty e Sanabria per Buongiorno, Pobega e Belotti.

69 – Torino vicinissimo al gol con Brekalo che da pochi passi spara alto il cross lanciato al centro da Singo.

70 – Dries Mertens entra in campo, gli fa spazio Piotr Zielinski. Finisce anche la partita di Insigne per Elmas.

78 – Fase nervosa della partita, viziata da alcune scelte discutubili dell’arbitro Sacchi, viene ammonito Koulibaly.

80 – GOOOOOL del Napoli. Victor Osimhen insacca di testa. Azione strepitosa di Mertens che chiude una serie di triangolazioni con i compagni al limite dell’area di rigore, arriva il cross sul secondo palo ed il nigeriano la spinge dentro per poi correre sotto la B.

88 – Sostituzione Napoli, Juan Jesus in campo al posto di Lozano. Ne approfitta anche il Torino, esce Kone per infortunio per Warming.