Cruciani difende Acerbi: “Solo un episodio, non è razzista. Mi sembra tutto eccessivo”

Cruciani difende Acerbi, il commento

Giuseppe Cruciani è intervenuto a Kiss Kiss Napoli sul tema razzismo dopo l’episodio Acerbi-Juan Jesus, questo il suo punto di vista:

Cruciani:

“Nel mio editoriale sul caso Acerbi l’ho difeso perché ha detto solo la parola neg*o. L’Italia lo ha mandato via dal ritiro della nazionale per non essere accusati pure loro. Se ha detto quella parola solo per questioni di distinzione e non come offesa non si dovrebbero prendere provvedimenti, perché altrimenti castriamo le parole. Poi è anche la parola di Juan Jesus contro quella di Acerbi. Però a quel punto se il calciatore dell’Inter gli ha detto di andare via perché è soltanto un neg*o allora a quel punto può essere discriminatorio. Però adesso si sta disegnando Acerbi come se fosse un razzista, per un episodio che gli costerà tanto, gli è già costata la nazionale, e secondo me è eccessivo”

