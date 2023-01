Roma, Mancini: “Fermeremo Kvara, stasera dobbiamo essere concentrati”

Roma, le parole di Mancini nel pre gara

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Quando la squadra è al 100%, chi entra e chi gioca è un valore in più e dobbiamo andare avanti su questa onda tutte le domeniche. Come si ferma Kvara? Di collettivo, concentrazione, non bisogna mollare mai. Il Napoli ha grandissimi calciatori e bisogna restare sempre in partita per 95 minuti”.

