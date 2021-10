Napoli-Torino, Lozano infuriato per la sua sostituzione in campo

Durante Napoli-Torino, Hirving Lozano non avrebbe gradito la decisione di Luciano Spalletti di sostituirlo.

Nel finale di Napoli-Torino, Luciano Spalletti decide di sostituire Hirving Lozano. Tuttavia l’attaccante messicano non sarebbe stato d’accordo con tale scelta ed ha mostrato tutto il suo disaccordo. Lozano non si è infatti seduto in panchina, bensì è andato direttamente negli spogliatoi. Inutile l’intervento di Lorenzo Insigne, che lo ha invitato a rimanere con gli altri giocatori.

A tal proposito Calciomercato.com scrive:

“L’attaccante messicano non si è fermato in panchina e, nonostante le parole di Insigne che lo invitavano ad aspettare, l’ex PSV ha risposto no al compagno ed è andato direttamente negli spogliatoi.”

