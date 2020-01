Napoli, Allan aspetta l’Everton: Gattuso vuole parlargli

Dietro il rinvio del prolungamento di contratto fino al 2024 c’è la sua tentazione di accettare l’offerta della Premier, ma salvo improbabili sorprese il brasiliano non se ne andrà adesso. Il calciatore però considera il suo ciclo finito e la famiglia vuole andare a vivere altrove. Gattuso attende la fine del mercato per fare chiarezza con Allan e con quelli che, magari, pensavano di poter cambiare aria. Sono stati dodici mesi incredibili per Allan: tutto è iniziato con la trattativa col Psg e l’offerta monstre da 5,8 milioni di euro. Con la testa, Allan e famiglia erano già volati sotto la Torre Eiffel. Poi la frenata di De Laurentiis: per un po’ Allan è sparito dai radar, prima di riprendersi dallo choc.

Lo scorso novembre e la moglie venne presa dal panico dopo un furto nella propria abitazione che fece temere (ma tutto poi è risultato privo di fondatezza) un collegamento con l’attività del marito. Ora la nuova tentazione di gennaio: c’è l’Everton e le voci di uno scambio con l’Inter per Vecino. Lui in Brasile non ha ascoltato le sirene e non ha avuto contatti. Ha pensato a godersi il relax con l’ultimo arrivato Matteo e il suo inseparabile amico, Intemerato Costantino. I suoi agenti sanno che, dovesse esserci la possibilità di andare via, lui non direbbe di no. Anzi.

