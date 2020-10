Uefa, Duka chiaro: “Il Napoli doveva giocare! Giusto il 3-0 a tavolino”

Uefa, Armand Duka commenta il caso Juventus-Napoli

Armand Duka, presidente della Federazione Albanese nonché membro del board del comitato esecutivo della Uefa, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sul caso Juventus-Napoli:

“Cosa prevede Uefa per casi come Juve-Napoli? Se hai 13 giocatori disponibili senza virus, bisogna giocare la partita, se hai meno di 13 giocatori allora la partita si gioca in un altro giorno, e se non si può giocare nemmeno la seconda volta allora deciderà la Uefa. Con uno o due positivi, bisogna giocare la partita. Anche contro parere dell’Asl? Si, il Napoli doveva andare a Torino e giocare la partita. 3-0 a tavolino? Eh si, se il Napoli non ha giocato la partita, responsabile è il Napoli, doveva andare a giocare la partita, però non posso dirlo io, ci sono le commissioni disciplinari che decidono. Hysaj resta a Napoli? Ha giocato benissimo le prime due partite, mi dispiace non faccia la stessa cosa con noi in nazionale, ci aspettiamo molto di più da lui!”.

