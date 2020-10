Galliani: “Le normative della Uefa vanno applicate! Esemplare il Milan”

Il commento di Galliani sul caso Juventus-Napoli

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , commentando il caso Juventus-Napoli e la confusione creata intorno al protocollo anti-Covid. Di seguito le sue parole:

“Senza polemiche e senza dare giudizi, se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative della Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare. Tutti dobbiamo fare in modo di portare avanti la stagione, se ogni volta che ci sono uno o due calciatori positivi non si gioca, è chiaro che il campionato è a rischio. Esemplare è stato il comportamento del Milan: ha perso per il Covid il suo giocatore più rappresentativo, Ibrahimovic, e gioca con un ragazzo di 19 anni, Colombo. La vita continua ed è primo in classifica”.

