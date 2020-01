Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha fatto una importante rivelazione su Lozano nel corso de “Il bello del calcio”

Nel corso de “Il bello del calcio”, trasmissione televisiva in onda su Canale 21, Ivan Zazzaroni ha dichiarato: “Politano? Callejon è a fine contratto, Lozano è stato bocciato e Ancelotti lo riprenderebbe all’Everton. Lozano non è adatto alla Premier? L’ha detto a me, Ancelotti. Lo riprende a giugno se glielo danno”.

