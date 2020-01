Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Kumbulla è stato individuato dalla società partenopea come uno dei principali elementi sul quale rifondare il prossimo ciclo azzurro

Marash Kumbulla, stando a quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Nonostante l’interesse di Inter, Juventus, Roma e di alcuni club di Premier League e Bundesliga, il Napoli è l’unica società che si è presentata con un’offerta seria alla scrivania del Verona.

Il club azzurro ha raggiunto un accordo economico intorno ai 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni, ci sarà l’incontro tra la dirigenza partenopea e l’entourage del calciatore per raggiungere l’intesa anche con quest’ultimo. L’affare emulerebbe quello già chiuso con il Verona per Rrahmani con il difensore albanese che si unirebbe al Napoli soltanto a giugno.

Kumbulla è stato individuato dalla società partenopea come uno dei principali elementi sul quale rifondare il prossimo ciclo azzurro. Battuta dunque la concorrenza dell’Inter che anche aveva tentato i primi approcci per il calciatore albanese, ma il Napoli non ha tergiversato. Il ragazzo gode della stima del DS Giuntoli e dello staff tecnico napoletano. Si attendono aggiornamenti.

