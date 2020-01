Massimo Mauro attacca Sarri: “Non si vede nulla del suo Napoli”

L’ex di Napoli e Juventus, ora commentatore Sky Massimo Mauro, scrive sulle colonne de La Repubblica alcune considerazioni su Napoli-Juve di ieri sera.

Massimo Mauro fa i nomi dei calciatori più deludenti ma ne ha anche per Sarri:

“La partita della Juve a Napoli è stata sconcertante. Squadra lenta, macchinosa: due tronconi, i tre davanti e gli altri sette che cercavano di tenere le distanze giuste. La ritengo non giudicabile per quanto brutta, a prescindere dal risultato negativo. Pjanic e Bentancur gli unici che hanno provato a fare qualcosa, Cuadrado tiene troppo palla e diventa dannoso, Matuidi confuso, Alex Sandro impalpabile, Bonucci e de Ligt ancorati solo alla fase difensiva. E poi Dybala: quando fa queste partite si mangia tutti gli elogi guadagnati quando gioca bene. Una considerazione su Sarri: nella gara più attesa per lui, ha portato la squadra dove è diventato grande senza mostrare nulla di quello che aveva fatto vedere in quei 3 anni stupendi”

