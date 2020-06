Callejon, accordo raggiunto. Giocherà con il Napoli fino ad Agosto

Callejon trova l’accordo con il Napoli

Come riportato da Sky Sport, è stato raggiunto l’accordo tra il Napoli e Josè Callejon per proseguire insieme fino ad Agosto. Il contratto del 7 azzurro era in scadenza al 30 Giugno 2020, con il prolugamento di due mesi giocherà quel che resta della stagione ancora con la maglia del Napoli. Come già anticipato ieri, Callejon non ha chiesto nessun bonus e stipendi aggiuntivi, ma come una richiesta l’inserimento di una polizza contro gli infortuni.

