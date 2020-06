Calciomercato – Rai Sport: “Milik, l’accordo con la Juve è scritto sulla sabbia”

Calciomercato – Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Goal”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione Milik-Napoli:

“La riconferma di Dries Mertens ha fermato la voglia di Arek nel rimanere a Napoli. Milik vorrebbe un ruolo primario ed è vero che ha un accordo con la Juventus, ma è un accordo scritto sulla sabbia perché fin quando il cartellino è del Napoli non si potrà fare nulla.

Bernardeschi come contropartita piace a Mister Gattuso, ma la valutazione del cartellino, per il Napoli, è di 20 milioni di euro; ce ne vorrebbero altri 20-30 per arrivare i 40-50 che si chiedono per Milik. Inoltre, lo juventino guadagna 4,5 milioni di euro all’anno: un ingaggio importante che rende tutto ancor più difficile”.

