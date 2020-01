Calciomercato Napoli – Tutto su Marega, centravanti del Porto

Calciomercato Napoli – Stando a quanto riportato da footmercato.net, Giuntoli starebbe pensando ad un attaccante del Porto per sostituire Llorente.

Il calciomercato del Napoli può riservare ancora qualche sorpresa, soprattutto per l’attacco. Il portale riporta dell’interesse del Napoli per Moussa Marega, si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Dopo Politano, il quale ha svolto oggi le visite mediche, Gattuso vorrebbe un altro attaccante per sostituire l’eventuale partenza di Llorente, sempre più vicino all’Inter. Il maliano del Porto è più che un’idea di mercato ma la dirigeza portoghese nega il prestito e spara altissimo, talmente alto da far intimidire anche club blasonati come Tottenham e West Ham, 30 milgioni è la richiesta per l’attaccante.

