Zeman: ”Insigne dimostra di essere un giocatore importante. Anche Demme lo è”

Zeman su Insigne: sono contento che dopo questo periodo nero abbia ritrovato la sua forza e stia facendo bene. Ho visto Lorenzo diverso ma non solo lui, tutto il Napoli è diverso

Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardanti il Napoli, Insigne, Demme ed altro.

Queste le sue parole:

SU INSIGNE

“Insigne è un giocatore importante che ha dimostrato e sta dimostrando. Sono contento che dopo questo periodo nero abbia ritrovato la sua forza e stia facendo bene. Ho visto un Insigne diverso ma non solo lui, tutto il Napoli è diverso.

ZEMAN SU DEMME

”Anche Demme, da quando è arrivato, ha dato ordine alla squadra. Insigne quando sta bene può fare la differenza. Se lui è contento ed è felice rende molto di più. Sono contento che sia uscito da questo periodo poco felice. Ho visto il derby tra Roma e Lazio. Ieri la Lazio non c’era in campo.

Fino ad ora mi è piaciuta, ha fatto bene. Immobile? Ciro fa sempre gol, in tutte le squadre in cui gioca. Sicuramente 23 gol in questo punto della stagione sono importanti. Se ne fa altri dieci è a posto”.

SUL NAPOLI

”Il Napoli ha lottato per lo Scudetto per due anni di fila, poi sono successe delle cose per motivazioni esterne al campo. Ora spero che la squadra ritrovi la felicità e finisca il campionato serenamente”. Conclude Zeman.

