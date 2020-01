Arcipreti racconta di Politano

Arcipreti sul ruolo di Politano: è assolutamente il 4-3-3. Napoli, una volta saltata la Roma, è la scelta più giusta

Alvaro Arcipreti, dirigente sportivo, attuale direttore sportivo Assisi Subasio e tra i primi dirigenti a credere in Politano, ha parlato a Radio Sportiva.

Queste le sue parole:

SU POLITANO

“Matteo fece benissimo a Perugia, era alla prima esperienza fuori dalle giovanili. Per me l’Inter ha sbagliato a mandarlo via, anche se credo che il suo sogno fosse vestire la maglia della Roma. E’ molto legato a quella realtà”.

SULL’AVVENTURA DI POLITANO ALL’INTER

“Matteo è un giocatore favoloso, importante, ma con la sua predilezione per l’aspetto offensivo avrebbe fatto fatica a giocare nel 3-5-2. Il fatto però che sia stato cercato da tante squadre è la dimostrazione che stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti nel panorama italiano”.

SUL RUOLO DI POLITANO

“E’ assolutamente il 4-3-3. Napoli, una volta saltata la Roma, è la scelta più giusta”.

ARCIPRETI SUL NAPOLI

“Ha fatto ottime mosse con Demme, Lobotka e Politano. Gattuso è stato molto bravo a gestire la situazione, sotto questo punto di vista è un allenatore eccellente”.

SULL’INTER

Ha fatto la campagna acquisti più sontuosa. Certi acquisti li fai solo se hai intenzione di vincere, è inutile nascondersi”. Conclude Arcipreti.

