Taglieri: Napoli, ci sono diversi profili che piacciono a Gattuso: Petagna in primis, ma la Spal non vuole privarsene. L’alternativa è Pinamonti

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del mercato del club azzurro ed altro.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Angelo Taglieri, giornalista

“Il Napoli può chiudere ancora qualche colpo di mercato. Vorrebbe prendere un attaccante e ci sono diversi profili che piacciono a Gattuso: Petagna in primis, ma la Spal non vuole privarsene. L’alternativa è Pinamonti, sta faticando a trovare spazio e quindi il club azzurro potrebbe offrire quei famosi 18 milioni di euro che il Genoa dovrebbe portare all’Inter per il riscatto. L’esterno sinistro invece, può arrivare solo se esce Ghoulam”.

Maurizio Compagnoni, giornalista

“Il Napoli ha valori importanti, non aveva un grande equilibrio ma l’ha risolto sul mercato con l’arrivo di Demme e Lobotka e nono sottovaluto l’arrivo di Politano. Poi, Gattuso sta ritrovando giocatori fondamentali e ieri sono stati strepitosi Manolas e Insigne e mancavano giocatori fortissimi come Allan, Koulibaly e Mertens. Senza illudersi, ma si può pensare alla remuntada. Il potenziale del Napoli è inferiore alla Juventus, ma non a quello dell’Inter.

C’era gente che fino a ieri parlava di Gattuso come un allenatore sopravvalutato, per molti scarso e non da Napoli e invece ha idee, carisma, personalità ed è vero che è molto giovane e può migliorare, ma è già un ottimo allenatore. Allo stesso modo, devo dire che non mi sono piaciuti alcuni tifosi della Juventus che ieri hanno indicato Sarri come un allenatore scarso per una sconfitta al San Paolo.

Rigore mancato alla squadra azzurra? Il calcio è pieno di situazioni che sono rigori al 50% e in questi caso decide l’arbitro. Con i falli di mano, la tendenza è andare al Var più spesso, ma la soluzione è impossibile da trovare”.

Piotr Dumanowski, giornalista

“Ho parlato con Zielinski ieri dopo la partita con la Juventus, era molto soddisfatto. Mi ha detto che può essere la gara della svolta e anche che Demme è quel giocatore che mancava e che adesso dà sicurezza. Di Gattuso a Zielinski piace il fatto che spiega la tattica, i movimenti ed è anche un allenatore divertente. Con Gattuso, il Napoli ha ritrovato entusiasmo ed ho parlato anche con la fidanzata di Milik, anche lei è positiva. Piatek non credo che verrà nel capoluogo campano , in Polonia si dice che andrà al Tottenham e che avrebbe anche già parlato con Mourinho”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arcipreti racconta di Politano

Giuffredi: “Il problema non era Hysaj ma Ancelotti”

De Paola su Napoli-Juve: ”Gattuso ha scelto una tattica intelligente”

Tmw – Offerta Napoli per Pinamonti: è l’alternativa a Petagna. Le ultime, i dettagli

Napoli: futuro di Callejon, mercato del club azzurro ed altro a Radio Punto Nuovo

Sportitalia – Younes, il Napoli l’ha ceduto: ma lui respinge la squadra. La destinazione

Calciomercato Napoli, Giuntoli spinge per Petagna: la situazione

Le pagelle – Notte stellata al San Paolo: il Napoli rinasce proprio contro la Juve!

Top & Flop – Napoli-Juventus, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Napoli-Juventus, 2-1: Zielinski e Insigne fanno sognare gli azzurri

CONTENUTI EXTRA

Morte Kobe Bryant, la nebbia è la causa dell’incidente in elicottero? Serviranno giorni per il recupero dei corpi

Coronavirus: quali rischi per l’epidemia di polmonite cinese

Il risultato delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria sulle prime pagine dei quotidiani

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri