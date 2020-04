Tonelli, il papà: ”Situazione drammatica, per me meglio finirla qui”

Tonelli: questa situazione mi fa una paura terribile, non posso pensare che ci sono persone che non possono più andare a lavoro o peggio che lo stanno perdendo

A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Pietro Tonelli, medico chirurgo e papà di Lorenzo Tonelli.

Queste le parole di Pietro Tonelli:

SULLA SITUAZIONE DEL COVID-19

“E’ una situazione drammatica. Io l’avevo detto da subito che sarebbe stato drammatico dal punto di vista medico, ma ancora di più sotto l’aspetto sociale. Questa situazione mi fa una paura terribile, non posso pensare che ci sono persone che non possono più andare a lavoro o peggio che lo stanno perdendo. Mi auguro almeno che la gente possa ritrovare alcuni valori che avevamo perso, dimenticando il mondo come era prima”.

TONELLI SULLA SITUAZIONE IN CASA SAMPDORIA

”Situazione in casa Samp? La paura è stata vera, so che stanno facendo i tamponi e controlli vari, compreso Lorenzo. La vivono male. Ci sono tante situazioni e storie nella storia. Lorenzo per esempio ha una cognata che vive a Madrid ed è andata a trovare lui e sua moglie per questioni di lavoro, è rimasta bloccata e ora vive con loro, non è potuta rientrare a casa. Sono passate tre o quattro settimane. Da padre sono molto preoccupato. Si riscoprono degli affetti, ma è una situazione preoccupante”.

SULLA SITUAZIONE DI BERGAMO

”Ascoltavo l’altro giorno che Gabbiadini aveva scritto una lettere alla città di Bergamo, tra le più colpite dalla pandemia. Il giornalista diceva che lui era stato male con tosse, Manolo se l’è vista brutta. Parlo con Lorenzo tutte le sere, mi racconta che va tutto bene e questo mi conforta. Non ha avvertito alcun sintomo. Ma far ripartire il campionato dal punto di vista fisico e soprattutto mentale sarà complicato.

Non riguarda solo l’Italia ma tutto il Mondo. Non so quello che succederà a questi ragazzi. Tutti i campionati europei sono fermi. La si fa facile a volte a parlare di ricominciare, ma per me sarebbe meglio finirla qui.

TONELLI SULLA FIORENTINA

”Ho visto che anche nella Fiorentina ci sono diversi ragazzi che stanno male. Ieri mi dicevano che il medico della Fiorentina stava ancora male, poveretto. E se la prende il medico la possono prendere tutti, perché lavora a stretto contatto con i giocatori.

Faccio un augurio a tutti i napoletani, un popolo che io ammiro moltissimo. Napoli è una città che amo, e lo stesso vale per mio figlio Lorenzo”. Conclude Pietro Tonelli

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts