Chiariello:”ADL esempio da seguire, gestione oculata”

Nel corso della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Show, Umberto Chiariello ha detto la sua sulla classifica delle commissioni agli agenti dei calciatori elogiando De Laurentis. Ecco quanto dichiarato:”Quando si dice che la gestione De Laurentiis è oculata, lo si capisce da tanti particolari. Oggi è uscita la classifica di quanto spendono le squadre di Serie A per agenti, che hanno costi da un fardello pesante. La più sciupona di tutte è la Roma, una società che ogni anno deve vendere per sistemare conti e spende più di tutti per i propri tesserati in provvigioni agli agenti, la Juve 44 milioni, l’Inter 32 milioni. Il Napoli ha speso solo 5 milioni con i suoi fidi scudieri, quando fa affari con Giuffredi, Mendes ed altri, De Laurentiis li fa bene, è avveduto. Se vogliamo che il calcio torni ad una dimensione umana, cominciamo a ragionare: l’esempio di De Laurentiis va seguito anche da altri, certe cifre sono immorali”.

