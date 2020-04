Ramazzotti (CdS) “Scudetto in campo neutro? Messaggio della Lega per concludere il campionato”

Ramazzotti: al momento non è possibile indicare una data di ripartenza, ma venerdì si andrà alla ricerca delle condizioni per riprendere e tra queste c’è l’accordo da discutere con l’AIC sulle modalità dei contratti e sulle date ultime del pagamento degli stipendi

Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per palare delle ipotesi avanzate per chiudere il campionato.

Queste le parole di Ramazzotti:

“Scudetto in campo neutro? Quello pubblicato è uno studio fatto adesso, ma domani potrebbe cambiare perché gli eventi sono in continuo susseguirsi. Ma il messaggio è la fortissima volontà della Lega nel concludere il campionato.

Al momento non è possibile indicare una data di ripartenza, ma venerdì si andrà alla ricerca delle condizioni per riprendere e tra queste c’è l’accordo da discutere con l’AIC sulle modalità dei contratti e sulle date ultime del pagamento degli stipendi. Per campo neutro si intende una zona in cui non si registrano nuovi casi aventi delle strutture adatte per ricevere una squadra di calcio e farla stare lì non so quanto.

E’ stata valutata la soluzione Qatar ma non era fattibile spostare 20 squadre lì. La Juventus ha tracciato una strada – perché aveva una certa urgenza – , se sarà seguita da tutte le società si andrà a trattative con i singoli spogliatoi.

Non è detto però che tutti accettino l’accordo siglato dai compagni, soprattutto quelli che hanno altri contratti con altre squadre. Le leghe minori potrebbero aver modo di concludere più velocemente il campionato con playoff e playout, anche in quel caso si tratterebbe di cambiare le regole in corso e potrebbe rischiare di finire in ricorsi giuridici. L’obiettivo resta quello di completare tutti i campionati, anche la UEFA vuole concludere i campionati europei, dipende da quando si riprenderà”. Conclude Ramazzotti.

