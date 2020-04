Calciomercato Napoli – Sirigu prima scelta ma c’è anche Juan Musso

Sirigu è la prima scelta nel caso in cui si dovessero dividere le strade tra il Napoli ed Alex Meret, il quotidiano torinese riporta:

“Se si decidesse per un big, la scelta ricadrebbe certamente su Salvatore Sirigu, che nel Toro in questi tre anni ha ampiamente dimostrato la sua totale affidabilità. Ma sul portiere sardo da tempo c’è l’interesse del Napoli: che in questo momento, alla luce dei risultati ottenuti, ha più argomenti per convincerlo, rispetto al Milan che naviga nell’incertezza. L’alternativa potrebbe portare a Udine, da Juan Musso, sul quale c’è anche l’Inter”.