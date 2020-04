Oliva: ”Giusto rimandare le Olimpiadi, bisogna fermare tutto”

Oliva: Questo virus è pericolosissimo e si sta espandendo a macchia d’olio, mi sembra più che giusto rimandare di un anno le Olimpiadi. Bisogna fermare tutto, non ci sono altre alternative

Patrizio Oliva, ex pugile campione olimpico a Mosca ’80, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a NapoliSoccer.NET, durante la quale ha analizzato le conseguenze del rinvio della prossima Olimpiade per i rischi derivanti dalla pandemia causata dal Coronavirus.

Queste le sue parole:

Le persone stanno rispettando le restrizioni nella zona in cui si trova?

“Sono sui quartieri spagnoli e qui si stanno rispettando le normative e le direttive che ha dato il governo. Quando esco per fare la spesa vedo gente che esce veramente solo per necessità”.

A causa del Coronavirus è stata spostata di un anno l’Olimpiade, concorda?

“Per uno sportivo partecipare all’Olimpiade è il coronamento di un sogno, se riesci poi a vincere l’oro… è incredibile. Questo virus è pericolosissimo e si sta espandendo a macchia d’olio, mi sembra più che giusto rimandare di un anno le Olimpiadi. Bisogna fermare tutto, non ci sono altre alternative”.

Oliva su quali conseguenze comporterà lo spostamento dell’Olimpiade?

“Dipende dallo Sport, ci sono Sport dove ci sono i tornei di qualificazione, dove puoi compromettere la tua situazione alle Olimpiadi e che saranno anche loro spostati, e poi ci sono gli sport in cui conta il peso dell’atleta. Resta difficile per uno sportivo mantenere quel peso ancora per un anno. Ci sono poi atleti, come Pellegrini e Montano – spiega Patrizio Oliva a NapoliSoccer.NET -, alla soglia del ritiro e non so se riusciranno a sopportare un altro anno di sforzo. Lo spostamento dell’Olimpiade sarà un problema per tanti atleti”.

A questo punto le Olimpiadi di Parigi si terranno nel 2024 oppure saranno slittate di un anno?

“Con molta onestà non so cosa farà il CIO. Nell’antica Grecia un periodo di 4 anni veniva chiamato Olimpiade. Vedremo se si rispetterà questa tradizione oppure se sarà cambiata”.

Oliva racconta la sua vittoria all’Olimpiade di Mosca ’80

“Era il periodo della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia e vivemmo, sia alle Olimpiadi di Mosca che di Los Angeles, un boicottaggio da parte dei paese alleati o con l’una o con l’altra Nazione. L’Olimpiade di Mosca, in cui io vinsi l’oro, fu quella più difficile perchè i pugili più forti erano quelli dei Paesi dell’est: URSS, Bulgaria, Jugoslavia, Albania, Romania, Germania Est e Polonia e poi Cuba, e parteciparono tutti. Ci fu una concentrazione di tutti i Paesi più forti del pugilato e questo diede maggior importanza al mio successo. Senza dubbio quella di Mosca fu l’Olimpiade più forte mai avuta a livello di pugilato. Dopo la vittoria all’Olimpiadi le persone del mio quartiere vennero all’aeroporto di Roma. Al ritorno fecero tutto il tragitto fino al mio quartiere dietro di me con le macchine. Arrivati nel mio quartiere. Ci fu un lungo corteo di persone per strada e fui accolto dall’affetto di tutti i cittadini del quartiere”. Conclude Oliva.

