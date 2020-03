UFFICIALE – Covid-19, la Bundesliga ha sospeso tutte le partite fino al 30 aprile

Covid-19, la Bundesliga ha sospeso tutte le partite

Covid-19, la Bundesliga ha sospeso tutte le partite “almeno fino al 30 aprile”. È la decisione presa quest’oggi durante la riunione della Deutsche Fußball Liga svolta in videoconferenza con i club della Bundesliga e della 2.Bundesliga.

“Rispetto ad altre nazioni in Europa abbiamo condizioni migliori – spiega il CEO della DFL Christian Seifert – Miriamo a terminare la stagione entro il 30 giugno”. L’ipotesi, infatti, è quella di tornare in campo a maggio giocando a porte chiuse: “Quando si potrà giocare – prosegue Seifert – Presumibilmente si giocherà senza pubblico”. Inoltre è stata istituita una task force medica per monitorare la condizione di tutti gli atleti. Una nuova assemblea è stata fissata per il 17 aprile.

