Il Napoli fa smart working: dieta dei 5 pasti ed esercizi via Skype

Il Napoli fa smart working

Ultimissime Napoli – Il Napoli fa smart working, come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri lavorano da casa per quanto riguarda gli allenamenti da seguire:

“L’invito ribadito da Gattuso è un concetto che i calciatori del Napoli stanno rispettando alla lettera. Ci si allena da casa, lo si fa in ogni modo possibile, sfruttando tutti gli strumenti necessari e ovviamente la tecnologia grazie alla quale è possibile confrontarsi con l’allenatore, ovvio, ma anche col suo nutrito staff e con l’equipe medica guidata dal professor Raffaele Canonico. Seguendo i video-tutorial del preparatore atletico, Bruno Dominici, i calciatori – rispettando ognuno una tabella personalizzata – si dividono tra lavoro atletico, aerobico o muscolare e a loro volta registrano ogni esercitazione per un confronto diretto con chi costantemente li monitora”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik bella iniziativa: il suo ristorante in Polonia cucina per i medici in prima linea

Calciomercato Napoli, via Meret: costa 60 milioni

Chiariello, Napoli attivo sul mercato: “Via Ghoulam e Malcuit, probabile arrivo Faraoni”

Chiariello: ”Una finestra di mercato di 4 mesi per salvare il calcio! Ma scherziamo?

Calciomercato, scambio tra Napoli e Atletico Madrid. I dettagli

Gattuso, videomessaggio sui social del Napoli: “Serve uno sforzo da parte di tutti”

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Oggi quasi mille morti, la Lombardia funestata

VIDEO – De Luca: “Queste mascherine sono buone per i nostri nipoti a Carnevale!”

Venerato sulla ipotesi di assegnare lo Scudetto senza finire la Serie A e sul futuro di Milik

Lorenzo Insigne: “In questo periodo, con Gattuso non parliamo solo di calcio”

Calciomercato – Ecco perchè Arek Milik lascerà il Napoli

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: una torta alla polizia, grazie per ciò che fate

Scampia, sanificazione con idranti Ps