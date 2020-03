Calciomercato, scambio tra Napoli e Atletico Madrid. I dettagli

Calciomercato, scambio tra Napoli e Atletico Madrid

Calciomercato, scambio tra Napoli e Atletico Madrid, ecco quanto riportano i giornalisti di Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo.

Arkadius Milik ha deciso di non rinnovare il contratto col Napoli e alla basa di questa decisione c’è l’Atletico Madrid. Quindi, Aurelio De Laurentiis sarà costretto, visto che il contratto dell’attaccante scadrà nel 2021, a venderlo nella prossima sessione di mercato per non perderlo a parametro zero. Se Diego Costa dovesse lasciare Madrid, l’ipotesi di vedere Milik vestito di biancorosso si farebbe sempre più concreta.

Il Napoli, dal suo canto, si è riaffacciato su Arias, esterno destro di difesa che è scivolato verso il basso nelle gerarchie di Diego Pablo Simeone. Già un paio d’anni fa gli azzurri furono molto vicini al suo acquisto dal PSV che poi sfumò a causa dell’Atletico che bruciò sul tempo il club italiano, per cui ci potrebbero riprovare proprio inserendo anche Milik nella trattativa. Al Napoli piace sempre anche Sime Vrsaljko, difensore che pure fu seguito da Giuntoli tempo fa.

Il club, è interessato anche a Diego Costa, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, per cui anch’egli potrebbe rappresentare la figura perfetta per concludere lo scambio con Milik ai Colchoneros.

